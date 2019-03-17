辣台妹形象受肯定 民眾雕「嗆台妹」送蔡總統

2019-03-17 14:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統蔡英文今日參加台中醫界聯盟會員大會，因之前蔡總統強勢回應中國國家主席習近平一國兩制主張後，被封「辣台妹」，從事雕刻業的小英之友會成員張耀興特別送來「嗆台妹」木雕品，肯定小英總統的態度外，也祝她2020連選連任成功。

台中市醫界聯盟理事長蘇勳璧指出，總統蔡英文在面對習近平提出一國兩制時，敢講出台灣人民心聲更堅定台灣主權，尤其更讓醫界寒心的是，在世界衛生組織（WHO）召開流行性感冒病毒株的專家會議時，中國卻一再阻撓；當醫療界非常憤怒站出來發聲時，小英總統也跟我們站在同一陣線、同聲譴責，這次特地請來小英總統參與會員大會，盼表達感謝總統堅守主權的心聲。

國策顧問李茂盛也指出，小英總統之前對台灣主權的堅持不放棄，面對強敵面不改色、嗆辣的態度，展現台灣人的精神，獲得不少人尊敬，還有小英之友會成員張耀興特地主動連繫，小英總統雖是女性總統，表現堅強維護主權的意志不輸其他人，希望對小英維護台灣主權的毅力表達感謝心意。

張耀興從網站找蔡總統相關影像參考後，以1週時間完成木雕；張耀興說，小英總統是名勇敢的女性，更是全球少數女性領導者之一，他找來台灣檜木雕刻，檜木韌性強且芬芳的特代更好能代表台灣特質，也符合小英總統的形象，木雕上除有小英總統「嗆台妹」的形象外，更刻有「英才得展定太平；文學淵博安天下」文字，盼祝小英總統2020連選連任成功。

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