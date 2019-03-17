伸港第1個！柯呈枋當選立委 故鄉謝票

2019-03-17 11:34

〔記者張聰秋／伸港報導〕第1個伸港立委！彰化縣第1選區立委補選當選人柯呈枋，故鄉在伸港鄉，拿下家鄉7481張選票，狠狠甩開民進黨黃振彥獲得3080票，狂贏4401票，今日他啟動車隊謝票行程，就從家鄉伸港出發， 車隊出發前燃放鞭炮慶賀，地方人情味十足。

柯呈枋說，當選是責任的開始，接下來要面對與張羅的事情還很多，他會靜下心來釐清整理，今明兩天同時深入選區6鄉鎮村里，感謝鄉親賜票支持，他是伸港鄉人，鄉長曾煥彰鼎力幫忙，還有前縣長卓伯源以及地方士紳與民代的輔選，他銘記在心，謝票就從自己的故鄉出發。

車隊出發前，柯呈枋、伸港鄉長曾煥彰、前彰化縣長卓伯源等人先上香參拜福安宮媽祖婆，感謝媽祖婆庇佑賜福，也有「枋粉」鄉民到場，他們說，伸港是民風純樸的鄉下地區，難得出現第1位伸港鄉民的區域立委，伸港人的驕傲，希望柯呈枋認真問政，替地方多爭取建設，拿出績效不辜負鄉親期待。

今年1月2日，柯呈枋在地方人士的見證下，當著福安宮媽祖婆面前，宣布投入第1選區立委補選，該立委缺額因前國民黨立委王惠美，選上縣長轉戰成功後留下來的缺額席次。

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