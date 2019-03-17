因應警力提前補足 警政署：109年度編列預算採購新式手槍

2019-03-17 11:35

〔記者羅添斌／台北報導〕監察院完成全國警用槍械現況調查，警政署也向監察院表示，由於年金改革衝擊，不足警力將提前補足，警政署將規劃109年度編列預算採購員警手槍，以滿足近年增加6、7千名警力的手槍配賦需要。

監察院說，警政署應督導所屬各警察機關落實依「警察機關武器彈藥管理要點」、「各級警察機關警用武器彈藥配賦基準」及「後勤業務要則」等相關規範，落實執行員警配槍實際配賦及相關管理作為，以維護員警執勤效能及安全，達成維護治安、打擊犯罪等警察任務。

監察院最新完成全國警察服裝及裝備現況調查，全國警用槍械共有75579枝，但也有部分槍械老舊，有必要汰舊換新。

根據監院調查報告，警政署表示，該署為補足各機關警力缺口，自105至109年逐年增加招募人數，加上年金改革衝擊，不足警力將提前補足，因此，該署將規劃109年度編列預算採購員警手槍，以滿足近年增加6、7千名警力之手槍配賦。

警政署並表示，在採購新槍同時，規劃除役手槍同時進行檢整，將堪用品集中管理及運用，由各單位保留約5～10%的控存手槍數量，利於人員增加、槍械維修及新舊汰換等情形調度使用。

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