成功「保二」 卓榮泰透露3天前就知道...

2019-03-17 10:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委補選昨天落幕，民進黨守住新北、台南二席，民進黨主席卓榮泰指示下，新北、彰化和台南三地競選總部早上同步啟動謝票行程，卓榮泰早上也至新北市三重區，陪同余天展開車隊謝票。卓榮泰透露，早在13日至15日間就掌握到新北、台南兩地民調，「和投票結果差距非常小」，但沒有和候選人講明，怕大家鬆懈。

卓榮泰說，比較遺憾地是，明明提前知道新北、台南兩個選區有部分行政區未能領先對手，卻沒辦法用兩天的時間逆轉情勢，這代表地方組織要更紮實，用組織的力量扭轉地方，才是真正的組織戰，不能再靠過去傳統的支持者。

卓榮泰說，欣慰的是調查很準確，而未來勝負的關鍵，就是能否在短時間內逆轉（選情）。

至於成功守住兩席，是否等於為2020大選搶下門票？卓榮泰引用民進黨秘書長羅文嘉所說，「我們沒有贏，我們只是止血了」，他恭喜候選人，但沒有任何的喜悅。

卓榮泰進一步說，目前只看到傷口止血，但是一個帶有傷痕、止血的人，還不算是健康，未來要一路向前。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/