全員登機獨留他...陳峻涵遭安檢：還以為柯痞搞我！

2019-03-17 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（16）晚啟程前往紐約，展開為期9天的訪美行程。除了柯文哲動作引關注，友柯臉書社團《打臉名嘴》「RJ」、曾丟過柯P拖鞋的台灣國主任陳峻涵也全程跟團，可說是「柯粉柯黑大亂鬥」。而昨（17）日陳峻涵登機時被抽到安檢，自己還發文稱：「我還以為是柯痞搞我的，結果虛驚一場」。

陳峻涵登機前剛好被機場標準抽檢，他開啟臉書直播狐疑地自言自語：「我不知道這個是不是正常的程序」，直到機場人員要求關機後，陳峻涵才將直播切掉。之後陳峻涵才發文解釋：「剛才登機被抽中安檢，又掏口袋又脫鞋的，我還以為是柯痞搞我的，結果虛驚一場」。

然而討拍不成，陳峻涵的臉書直播與發文的留言竟然被網友嗆：「吃飽太閒」、「丟臉」、「安檢得好」，但也有支持者表示「加油」。

看到死對頭的尷尬畫面，一旁的RJ當然也捕捉下來，發文表示：「大家都上飛機，陳先生被留下來特別安檢（請轉傳）」，引來許多柯粉莞爾：「檢查他帶多少雙拖鞋，這傢伙癖好很奇怪」、「可能身上拖鞋滿到掉出來了」、「笑死」、「搞笑藝人嗎」、「陳先生如果是真男人的話，希望他在美國能像在台灣一樣，鬧一下，然後被美國警察抓起來，就不用回台灣了」。

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