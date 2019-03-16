天「柚」台南！ 清流擋住韓流 綠營爭氣守住一口氣

2019-03-16 21:03

〔記者楊金城／特稿〕天「柚」台南！台南市立委補選結果，「清流」擋住「韓流」，加上棄保效應，以及選戰最後階段的「麻豆文旦大戰」議題發酵，郭國文保住民進黨這一席，再次證明台南市立委第二選區是綠營鐵票區，但韓流加上謝龍介猛打經濟牌，謝龍介也獲得高票，值得民進黨深思接地氣，延續這口氣繼續爭氣。

台南市立委第二選區20多年來從未出現國民黨籍立委，縣長和市長也是民進黨籍，被形容是「綠到出汁」，黃偉哲本屆當選立委得票率高達76.4％，狂拿14萬6000多票，國民黨只拿到18.6％、3萬5000多票，相差高達11萬票，堪稱是綠營鐵票區、民主聖地。

本屆台南市長選舉，民進黨氣勢低，黃偉哲在第二選區七股、佳里、麻豆、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、新市、山上、新化、左鎮、南化等14個行政區獲得7萬9518票，高思博獲得5萬8206票，國民黨只輸2萬1312票。

這次第二選區立委補選選舉人數30萬2000多票，投票結果，郭國文獲得6萬2858票，謝龍介則是5萬9194票，郭國文僅險勝3664票，國民黨再拉近差距。國民黨在傳統藍營優勢的新化、玉井、山上、楠西、南化、左鎮等山區得票勝過民進黨，民進黨則贏在海線大票倉，尤其是麻豆區，民進黨贏在最後主打文旦、阿扁牌，在麻豆催票成功，成為勝負關鍵。

從投票結果來看，補選投票率因藍綠激戰衝高到44.53％，綠營支持者看不慣韓流逞威，賴清德登高一呼民進黨僅剩一口氣，再打台灣牌、阿扁牌和謝龍介賤價賣麻豆文旦議題，成功激出綠營支持者投票，陳筱諭則在棄保效應下，連大本營麻豆的得票數都落居第三，藍綠支持者各自歸隊，攪局不成。

但就像謝龍介說的，國民黨在第二選區本來只有18％得票率，民進黨在此碉堡堅固，但有「韓流」來，國民黨才能有這樣的成績，他獲得5萬9194票，是過去國民黨無法想像的，他很「興奮」。

謝龍介複製韓流模式，猛打經濟牌，韓流帶起藍軍支持者熱情，也是事實，這場立委補選，國民黨想4席全壘打，但最後只有一壘打，民進黨是擋住韓流，但是否意味韓流開始退燒，有待觀察。

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