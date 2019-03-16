錄影現身TAIUNA餐會 陳水扁籲本土社團提入聯公投案

2019-03-16 20:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣聯合國協進會今晚舉辦募款餐會，會中邀請包含前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃、外交部次長謝武樵等人出席，前總統陳水扁也在餐會中以預錄影片方式現身。陳水扁在影片中說，台灣聯合國協進會「輸人不輸陣」，籲TAIUNA今年能正式提出台灣入聯公投；陳水扁並說，2008年的入聯公投案雖然沒過關，但如今時空背景已經不同，明年總統立委大選是一個很好的時間點，台灣聯合國協進會要勇敢站出來，主導入聯公投案。

已經連續16年組團赴瑞士日內瓦向世界衛生組織（WHO）、聯合國，表達台灣想加入聯合國訴求的台灣聯合國協進會，今年也將再度組團到日內瓦，出發前夕，台灣聯合國協進會舉辦募款餐會，向各本土社團說明宣達團赴日內瓦的相關規劃。

國防部前部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲致詞時說，美國國會、歐盟議會都通過決議、支持台灣參與世界衛生大會（WHA），台灣政府自己應該也要有所表態；蔡明憲說，今年情勢比去年好，呼籲立法院應儘速通過決議，支持台灣加入世界衛生組織與聯合國。

衛福部長陳時中說，他雖然身為衛福部長，但也是台灣人，最重要的是站在台灣人立場替台灣做事；他認為，台灣在醫療領域「是要來貢獻的」，因此參與國際會議可以忍辱負重，但不能因此喪失國格。他表示，美國與歐盟都已經針對協助台灣參與WHA表達大力支持，接下來就看台灣人有無勇氣、耐心，跟中國拚到底。

行政院前院長游錫堃致詞時呼籲，儘管困難，但台灣應把力量投入台美建交，他認為台美建交「當然困難，但不是不可能」。

台灣聯合國協進會WHO宣達團今年也將再度組團前進日內瓦，除了在聯合國歐洲總部前的三腳椅表達訴求，也將爭取參與WHO健走活動。

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