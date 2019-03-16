守住綠地！余天、郭國文勝選 王浩宇：韓流就要過去

2019-03-16 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕立委補選今天（16日）登場，稍早民進黨籍台南第2選區補選候選人郭國文、民進黨所徵召的新北第3選區候選人余天均宣布當選，對此，桃園市議員王浩宇在臉書上表示：「寒（韓）流就要過去，太陽就要出來，請跟我們一起繼續勇敢。」

王浩宇指出，15天以前，民進黨在三重、台南的選情都相當不妙，「所有人都害怕韓國瑜，民進黨內有種怯戰的聲音，認為不該批評韓國瑜，以免讓韓粉更加團結。」不過，韓粉之所以聲量大，是靠國外網軍虛張聲勢、不斷造謠製造假象，實際上韓粉就像氣球一樣空虛，此時如果不勇敢正面對決，很可能會重蹈高雄覆轍。所以，針對這次的投票結果，「不只是民進黨的勝利，而是全體台灣人的勝利」。

他表示，到了選前15天，韓國瑜的正面聲量逐漸崩跌，負面聲量暴漲，高雄市政府團隊頻鬧出包、失言，而中國在國際上對台灣步步逼近，更造成人民極度不滿，讓台灣人選擇站出來，用選票表達不想簽和平協定、拒絕和中國統一的意願，要讓下一代繼續生活在自由民主的台灣，「我們團結的台灣人，終於戳破網路謠言，讓韓國瑜正式走下神壇，讓大家知道，他並不是無懈可擊。」

王浩宇臉書：

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