台東推產業三箭 盼帶動在地起飛！

2019-03-16 08:27

［記者張存薇／台東報導］帶動台東起飛，台東縣長饒慶鈴宣布「產業三箭」，她說，除繼續提供1億元繁榮家園貸款、輔導廠商創新研發，另將有「安心立業貸款補貼方案」協助青年與婦女減輕創業壓力，也會釋出約5600坪縣有工業區用地，讓中小企業轉型升級、擴大產能。

台東縣沒有大型工業，以中小企業為經濟產業發展主軸，其中繁榮家園貸款提供在地中小企業優惠利率的貸款，饒慶鈴表示，除續辦「創新研發補助計畫」、總補助額度800萬元，今年續辦「繁榮家園貸款」、每個廠商貸款最高上限100萬元，總貸款額度為1億元，而獲得台東好物、SBIR認證廠商最高可貸到200萬元。至於安心立業補貼方案則針對青年及婦女，申辦微型鳳凰貸款、青年創業貸款者可比比照「繁榮家園貸款」前3年利息只要1%。

饒慶鈴亦表示，台東縣土地多屬農業用地，工業區土地很少，但伴手禮、農特產品產業要升級，因此今年將推動釋放5600坪縣有工業區用地，做更有效利用。

此外，饒慶鈴也說，今年也要鼓勵「台東走出去」，增加「參加國際獎項比賽」或「預警性調節農產品的銷售活動」2項展覽補助，鼓勵全民一起行銷台東。

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