最年輕鄉長拼鄉政「加速」 連主管缺都「事求人」透明化

2019-03-15 23:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉鄉長陳亞麟年僅33歲，是本屆全國最年輕的鄉長，他為實踐「加速吧！枋寮」的競選口號，公開向全國徵選公務員，甚至開出「市場管理員」1缺主管職，他說，枋寮的市場已評估改建及補強計劃，具極大發展空間。

枋寮鄉有東海、水底寮及北勢寮3個聚落，枋寮鄉公所委託顧問公司評估3聚落的市場改建、補強甚至興建的計劃，結合枋寮農特產重新規劃，除一般民生消費，還能發展成為觀光果菜市場，促進鄉內觀光。

陳亞麟選前以「加速吧！枋寮」作為競選口號，順利當選成全台最年輕鄉長，其轄下公務人員日前因退休出缺，大膽擺脫以往已有屬意人選的方式，村幹事和屬主管的「市場管理員」除上「事求人」網站，時間也都達5天以上，吸引至少20人前來面試。

陳亞麟說，市場管理員屬鄉公所二級主管，職等5到7等，市場將配合鄉內發展觀光的腳步發展，有建築專才且具熱忱讓在地活絡的公務員會有很大揮灑空間，目前3個職缺都已面試過。

枋寮鄉公所最近開出的職缺頗搶手，未來有機會，連一般被民眾視為首長權限的機要缺，他都會釋出上網徵才，歡迎有志者或鄉籍遊子來投履歷，他也說，會讓公務員負責一定程度的專案，讓幹才大展身手。

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