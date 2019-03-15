財產申報 大法官陳碧玉身價逼近2億

2019-03-15 17:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今出版的「廉政專刊」，公布6位大法官的財產申報，其中3名大法官包括陳碧玉、黃虹霞、黃瑞明與配偶身價就超過8000萬元，而大法官陳碧玉光持有有價證券就超過1億元，加上存款約3858萬元，身價逼近2億元。

大法官陳碧玉與其配偶蘇東平申報4筆土地、5筆建物，其中3筆土地位於美國，另有1台汽車，兩人存款共有新台幣3858萬5800元、有價證券1億4773萬8636元，其他有價財產349萬4309元，另信託9筆土地、8筆建物。

大法官黃瑞明與配偶民進黨立委尤美女申報3筆土地、3筆建物、2台汽車，存款共有2634萬5457元、有價證券5343萬3097元。另收藏2幅字畫、1幅油畫、1件石雕，總計價值120萬元，另有41筆保單、事業投資117萬元。兩人信託9筆土地、10筆建物以及價額363萬3530元的股票。

大法官黃紅霞與配偶陳國儀申報1筆土地、4筆建物，其中1筆建物位於國外，另有1台汽車，存款共有8009萬6599元。

此外，曾為美國執業律師的蔣萬安和妻子共計申報土地1筆、建物2筆、Mercedes-Benz汽車1輛、存款1982萬6708元、保單2筆；不過債務也達1783萬1550元。

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