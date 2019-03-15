又怎麼了？睽違1年半 女官員又在立院議場尖叫

2019-03-15 17:01

首次上稿16:24

更新時間17:01（新增行政院發言人說法）

〔記者陳昀／台北報導〕2017年曾在立法院大聲尖叫、大笑的行政院交通環境資源處處長陳盈蓉，相隔一年半，今天下午在立委陳學聖質詢時，再次大叫、喘氣，連陳學聖、備詢的蘇揆都受影響轉頭，但周圍官員立刻起身攙扶她離開議場。

陳盈蓉今天坐在官員席第二排中間位置，在陳學聖問及電動機車議題時，坐在椅子上的陳盈蓉突然不斷大叫，蘇貞昌、陳學聖都嚇得回頭看了一眼，但這次周邊官員反應極快，不到10秒就攙扶陳盈蓉離開議場，並未影響議事進行。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，陳盈蓉就是有些健康狀況，多休息即可，也不影響平日工作，希望外界多給她隱私，沒有人願意突然身體不適、受到媒體關注。

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