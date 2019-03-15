王世堅送行動電源 柯文哲拒收反嗆！

2019-03-15 16:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲明晚將展開為期9天的出訪美國行程，由於柯文哲出訪以色列返國時，大剌剌坐在機場地板上充電，引起各界討論，台北市議員王世堅昨天（14日）送他行動電源，希望他不要再犯，柯文哲今天出席活動被媒體問到此事，直呼：「我們應該有不接受人家禮物的自由！不需要變成人家打知名度的工具。」

王世堅昨天批評，柯文哲上個月在以色列機場假親民、假隨興，只為騙取大眾支持，實際上卻是丟盡國人顏面，他勸柯P別再犯，還說台灣製造的行動電源品質相當優異，若柯文哲沒有行動電源，可以送他一個，別為了PO照而假掰坐秀，再次席地而坐。

柯文哲今天上午出席台北春季結婚購物節，接受媒體聯訪時直呼：「我們應該有不接受人家禮物的自由！我們不需要變成人家打知名度的工具。」

此外，民進黨三重立委參選人余天今晚舉辦選前之夜，媒體問柯文哲是否出席？柯P說，這個要問幕僚，但目前為止好像沒有看到這個行程。媒體追問，之前有說要去，卻突然喊卡，其中是否有什麼變故？柯P則說，不知道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/