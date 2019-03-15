陸軍辦步兵特展 上將司令來查哨

2019-03-15 12:28

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部今舉辦「臨陣當先、步兵特展」活動，展現步兵的各項裝備及組織演進，會場還特別展示裡頭陳設有77無線電及對共軍敵機識別的衛哨崗亭，勾起許多服過兵役男性的回憶。

陸軍司令王信龍上將也特別到這處衛哨崗亭，還拿起電話模擬詢問，媒體也臨機詢問:兩岸或是部隊有沒有狀況？王信龍笑稱：一切正常，沒有狀況。

為使國人瞭解步兵光榮歷史及新一代步兵堅實戰力，陸軍司令部今日假國軍歷史文物館舉辦「臨陣當先、步兵特展」活動，由陸軍司令王信龍上將主持。

王信龍表示，步兵肩負保衛國家安全，承擔最重要的作戰任務，迄今仍以最堅實的戰力，站在捍衛國家安全的最前線，而步兵犧牲奉獻的精神，正是陸軍忠誠軍風最具體的呈現。

王司令強調，步兵具有「堅韌、飄忽、及獨立作戰」的特性，能在任何天候、地形、時間及艱難景況之下戰鬥，堪稱全能兵種，步兵亦因應時代環境，精研戰術戰法及裝備更新，並以「單兵數位化」、「輸具模組化」、「戰力全面化」為願景，建構「全方位」、「全天候」科技化步兵為目標，賡續發揚步兵「天候不能限、地形任縱橫」的作戰精神。

本次特展由陸軍教育訓練暨準則發展指揮部負責，展期自即日起至今年8月9日止，每週一至週五0900時至1600時（含單週週六同時段）免費開放參觀，展場也特別結合科技化的「AR體感互動拍照」及「VR射擊模擬體驗」等互動式專區，邀請國人踴躍前往參觀。

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