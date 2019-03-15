美智庫發表演說 蘇嘉全：期待未來美國能繼續與台灣站在一起

2019-03-15 12:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕適逢「台灣關係法」立法40週年，立法院長蘇嘉全受美智庫「2049 計畫研究所」（Project 2049 Institute）與「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）邀請，於美東時間3月14日下午以影片方式發表演說。蘇嘉全在演講中，呼籲美國積極支持台灣，強調美國對台灣的支持「是延續美國偉大的最有力證明，同時也是創造印太地區和平穩定的關鍵」。

由美國華府智庫「2049 計畫研究所」（Project 2049 Institute）與「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）共同舉辦的「零始階段：對臺新政策?」研討會，邀請多位台美重要專家、學者，分享台灣關係法施行後，兩國關係的演進與展望。

以立法院長身分受邀發表演講的蘇嘉全，在演說中提到，台灣關係法實施以來，美國歷經多次政黨輪替，但它的效力從未因為政府的更換而有所改變，這正好說明了民主制度才是世界上最穩定的政治制度。因為只有在民主制度下，透過民意所制定的法律，才能夠歷久不衰，才能夠帶來和平。

蘇嘉全說，現在的台美關係，是兩國自斷交以來最密切友好的時刻。不僅在經貿方面，台灣是美國第11大貿易夥伴，2018年台灣政府也響應川普總統的經濟政策，派遣台灣企業領袖訪問團，前往華府出席「選擇美國」投資高峰會，多個台灣重量級企業也在台美友好合作的穩定基調下，展開實質對美投資、採購，體現台美強勁的經貿關係；此外，軍事合作方面也多有進展，感謝美國政府對台宣布軍售，美國國會去年所通過的「國防授權法案」，其中有關台灣的部分更明確指出，支持實質性提升台美官式訪問和軍事交流。

蘇嘉全強調，台灣位處東亞第一島鏈的前沿，幾十年來，這塊土地上的人民，以無可撼動的決心，以及堅強的經濟與軍事實力，堅守在最前線，守護整個民主世界的穩定發展，讓中國共產政權無法突破島鏈。然而，這也讓台灣背負著中國長久以來文攻武赫的壓力，以及在國際外交上的處處矮化。隨著中國國力成長，不僅為台灣帶來更加巨大的威脅與挑戰，也嚴重影響印太區域的和平與穩定。

蘇嘉全說，除了台灣積極肩負起維護印太區域和平與穩定的責任，為國際社會帶來正面效應，美國更是整個民主世界中，最有能力扭轉當前不安局面的實質力量；蘇嘉全表示，在台灣關係法通過40週年的重要時刻，期待未來，美國能夠與台灣繼續站在一起，深化台美國會的交流，提升台美高層的互動與往來，加強緊密結盟，讓台美共同攜手，捍衛自由、民主與人權的普世價值。

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