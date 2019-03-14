盧秀燕再向中央討錢 要求增加中捷綠線延伸段補助

2019-03-14 22:13

〔記者張菁雅／台中報導〕繼要求中央全額補助大台中山手線預算，台中市長盧秀燕今日趁立法院財政委員會到台中考察，要求交通部增加台中捷運綠線延伸段補助經費，將中央與地方負擔比例從1：1調整為2：1。交通部次長黃玉霖則表示，補助要點已修正，必須依法行政。

台中捷運藍線、捷運綠線延伸彰化、大台中山手線均納入前瞻基礎建設計畫，立法院財政委員會立委羅明才、施義芳、沈智慧今日到台中市考察這3項建設預算編列情形，台中市政府交通局在會中提出希望將捷運綠線大坑延伸段一併納入前瞻計畫。

盧秀燕表示，捷運綠線工程經費485.93億元，中央負擔328.34億元，台中市負擔157.59億元，中央與地方負擔比例約2：1；但捷運綠線彰化延伸段與大坑延伸段經費合計203億元，中央出資93.71億元，台中市負擔75.46億元、彰化縣負擔33.97億元，台中市與彰化縣負擔合計達109億元，中央與地方負擔比例接近1：1，她請求立法院、交通部及主計總處支持，捷運綠線延伸線經費分擔比例應比照主線，回到2：1。

黃玉霖指出，交通部在2011年訂定「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，補助比例已改，必須依法行政；況且交通部尚未收到捷運綠線延伸線的可行性評估，現在談補助多少，言之過早。

交通部路政司也說明，根據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，非自償性經費中，中央最高補助78％；因交通部的軌道預算有限，所以訂出上述要點，依據自償率高低決定補助比例，自償率必須達35％，補助比例才會到78％。

羅明才則力挺盧秀燕，他表示，「規定是死的，人是活的」，如果有需要，規定可以改變，請路政司回去修改補助要點，如有困難，他會幫忙想辦法。

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