萬榮鄉水力發電計畫 公所、鄉代被質疑收錢、開後門急澄清

2019-03-13 19:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台電在花蓮萬榮鄉規劃「萬里水力計畫」，本月8日部分萬榮村民北上找立委高金素梅陳情，與台電達成先暫停「諮商同意權行使」、重新評估發電效益等3點結論，今天（13日）的萬榮鄉代表會臨時會，意外引爆「鄉代表拿錢、鄉公所開後門」疑雲，不僅代表會副主席要澄清，萬榮鄉長古明光也強調，目前「關係部落」仍需由原民會認定，鄉公所一切依法行政，絕無「開後門」。

萬榮鄉萬榮部落會議主席高德亮、新科縣議員簡智隆，本月8日到台北立委高金素梅辦公室，與台電董事長楊偉甫開協調會，會中達成3點結論，包括暫停推動部落會議行使諮商同意權、重新評估發電效益與環境影響，以及台電董事長楊偉甫擇期會同立委至現場會勘等，會議結論及影片在議員簡智隆臉書貼出後，議題在部落發酵。

萬榮鄉代表會今天開臨時會，罕見有議員來旁聽。身兼鄉民代表的高德亮說，他身為鄉代表沒有把關（鄉公所），才會導致「開後門」，他以當天村民、立委與台電達成的3點結論，要求鄉公所配合辦理。他透露，萬榮村只有一個部落，而明利村有馬太鞍、大加汗及明利3個部落，但水壩就在萬榮村範圍，萬一土石流，「第一個受害就是萬榮村」，他憂心如果明利村3個部落都贊成，萬榮村該怎麼辦？

明利村選出的萬榮鄉代表會副主席賴淑鶯則自爆，這幾天村民看到臉書貼文後，她的私LINE被灌爆、她被抹黑「跟台電收錢」，鄉公所被抹「和台電有勾串嫌疑」。她痛批「是誰在抹黑？」、「講我有收錢請拿出證據」；賴淑鶯說，萬榮村找立委要求明利村不能列入關係部落，理由是明利村離壩址很遠，這是模糊焦點。她強調，任何重大建設在部落當然會有正反意見，「就交給部落行使諮商同意權」，不該抹黑攻擊。

旁聽的縣議員簡智隆說明，壩址在萬榮村，施工道路經過明利，他認為行使諮商同意權的「主導權」應該是萬榮村，因明利村僅工程期間受影響，關係部落應排除明利村，台電應另外針對施工道路的影響與明利村民溝通。

依原基法規定，與開發案相關的「關係部落」才可行使諮商同意權。萬榮鄉長古明光說，電廠及水壩在萬榮村，聯外道路通過明利村65筆土地，因此去年底提報原民會，將萬榮村、明利村都納入「關係部落」，今年1月11日起公告30天。依法，2月9日公告期滿後2個月內，由關係部落召開部落會議、行使諮商同意權。

古明光說，公告期滿前幾天，萬榮村召開部落會議決議，明利村3個部落不能列為「關係部落」，因此鄉公所再把會議結論送原民會，交給由中央認定，如關係部落有變動，會再進行30天公告。他強調，鄉公所站在中立立場「一切交給部落會議自己決定」，更沒有「開後門」之事。

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