切割收爛攤？潘恆旭風波不斷 韓國瑜：這跟他過去教育有關

2019-03-13 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭就任後爭議不斷，也飽受外界批評。對此，高雄市長韓國瑜今（13）日表示，潘恆旭犧牲9天連假努力工作，已經很努力了。會請他注意並自行改善，韓國瑜也說，潘恆旭的發言內容與過去教育與職場有關。

因日前潘恒旭與女網友對嗆以及韓國瑜的「瑪麗亞說」引發爭議，警大前教授葉毓蘭在臉書貼文指出，希望韓國瑜市長，以及所有在位的縣市長「管好你自己的嘴，與身邊重要幕僚的嘴」。

對此，韓國瑜表示，政務官團隊像手指有長有短，針對各種意見表述的方式不同，身為市長一定會支持團隊。若表現不讓外界滿意，「我會請他稍微注意，自行改善，也包含我本人時常被批判，我也會改善」。

此外，韓國瑜也對葉毓蘭答謝，「我知道她在警察大學裡有不錯的風評」，市府團隊會繼續調整腳步。韓國瑜說，潘恆旭事實上有9天的連假，卻犧牲假期從早到晚都在拚高雄的觀光，從這個角度來說已經很努力了。

但韓國瑜也強調：「至於他的發言，跟他過去的教育與職場有關，我相信他會修正」。

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