立院初審》散佈災害假訊息致人於死 最重處無期徒刑

2019-03-13 15:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕假新聞及網路假消息流竄，影響社會安定及國家安全。為積極防治假消息，立法院內政委員會今天下午初審通過災害防救法部分條文修正草案，若明知為災害不實訊息卻仍散播，致人於死者，最重可處無期徒刑，院會討論前須經朝野協商。

駐日代表處大阪辦事處前處長蘇啓誠去年9月輕生，日本放送協會（NHK）以「假新聞害死外交官」專題做報導，並請專家發表看法，希望從中記取教訓。而為防治假消息，行政院去年底也通過7項修正草案，包括災害防救法、農產品市場交易法糧食管理法、食品安全衛生管理法、傳染病防治法、廣播電視法、核子事故緊急應變法等，都列為立法院本會期最優先法案。

立法院內政委員會今天初審通過災害防救法部分條文修正草案。初審通過內容包括，明知災害不實訊息，卻通報消防或警察單位者，可處新台幣30萬以上50萬元以下罰金。

初審通過條文也規範，散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

若致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑、致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

另外，時代力量立法院黨團提案，現行法的災害分類中，化學災害定義限縮在「毒性化學物質災害」，無法將複合性災害及多樣性化學災害納入，因此建議修正為「危害性化學品」。經協商後，朝野達成共識，修正為「造成危害之化學品物質災害」。

初審通過條文也新增，若民間運用閒置空間或建置物，設置防救災教育設施、場所，或對實施全民防救災教育工作有傑出貢獻的機構、團體或個人，及民眾主動加入防救災的志工等，政府應予以獎勵。

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