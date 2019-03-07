防選舉抹黑將修法 媒體誤刊不實廣告不罰

2019-03-07 21:29

〔記者謝君臨／台北報導〕為避免不實廣告影響選舉罷免，內政部於今日部務會報，通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，主要針對企圖影響選舉的不實廣告，即時予以下架及移除，以端正選風，保障候選人及被罷免人權益。內政部強調，媒體不會因誤刊不實廣告即受罰。

內政部表示，假訊息不只影響選舉，甚至會影響救災，造成人命死傷等，世界各國對立法均有共識，此次修正草案，增列於5日至28日不等的法定競選或罷免活動期間，大眾媒體收費刊播的廣告，候選人或被罷免人如認涉有散布謠言或不實情事，得向法院聲請「緊急限制刊播令」移除內容，且法院應於2日內裁定。

內政部指出，草案參酌法國「反資訊操控法」規定，選舉日前3個月至投票日之間，檢察官、候選人、政黨或政治團體及利害關係人，如認有詐騙或不精確的引述資訊，透過公眾傳輸大量散布，有害於投票正確性之虞，得向法院請求緊急處分，以停止散布，法院應於48小時內裁決，此規定法國憲法法庭已裁決合憲。

內政部說明，修法是為了降低抹黑文化對選舉的影響，在去年12月函送立法院審議的兩項選罷法修正草案架構下，進一步將競選罷免活動期間刊播不實廣告的即時處理機制，一併納入規定。

此外，草案擬定的罰則，並非媒體刊登不實競選罷免廣告即予處罰，大眾媒體刊播廣告內容是否不實，將交由法院裁定，並未課予媒體事前審查義務。縱使媒體刊播的競選廣告經法院認定不實，也僅限於未依法院裁定，將相關廣告移除、停刊或停播時，才會受到處罰。

內政部強調，本次修正兩項選罷法，主要在於不實廣告若不及時在選舉結束前澄清，所造成的傷害將無從回復，因此提出修正草案，盼藉此端正選風，草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議，如能順利完成修法，最快明年正副總統及立委選舉就能適用修正後的條文。

內政部提醒，現行選罷法已有規定，在選舉期間，任何人以文字、圖畫等方式，散布謠言或傳播不實消息，意圖使候選人當選或不當選之行為，可處5年以下有期徒刑，涉及刑事責任，將由檢警依散布不實文宣罪追訴，民眾勿以身試法。

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