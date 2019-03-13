準公共化幼兒園8月擴大六都 北市名額目前仍掛蛋

2019-03-13 11:32

〔記者陳昀／台北報導〕行政院去年推出準公共化幼兒園政策，預計今年8月擴大到六都全面實施。不過有民代質疑，北市有逾10萬名適齡就讀幼兒，去年公幼名額卻只有1.9萬人、不到2成，家長只好寄望準公共化幼兒園，但公共化幼兒園數量掛蛋，無論行政院、北市府，至今都沒有具體訊息，許多熱門私幼已開放報名，家長根本無所適從。

國民黨立委李彥秀、台北市議員張斯綱今天在立院召開「準公共化托育霧煞煞、北市家長焦急心慌慌」記者會，也邀請家長「雞蛋媽」現身說法。

李彥秀指出，台北市有逾10萬名2到5歲幼兒，但公、私立與非營利幼兒園的容納幼兒數卻不到7萬人，明顯供不應求，私幼若能招生額滿，有什麼誘因促使加入準公共化幼兒園？未來會有多少名額也是問號；張斯綱也指出，2014年至去年，北市公幼名額從1.7萬增加至1.9萬人，今年也只增加492人，僧多粥少下，家長只能寄望準公共化托育政策。

張斯綱表示，距離新學期剩不到半年，卻有許多家長反映問遍幼兒園都沒有相關訊息，他詢問北市府也是一問三不知，直到看報紙才知道中央3、4月會提出相關政策細節，但熱門私幼已開放報名，準公共化幼兒園的數量卻是0，家長不可能再等，也顯示時任行政院長賴清德推出的政策，在地方落實的成效很差。

家長「雞蛋媽」說，女兒「小雞蛋」將滿2足歲，想運用公共化托幼政策減輕負擔，卻問遍私幼、北市教育局都得不到確定答案，自己想做足功課，不知如何尋找適合學校、了解收費，現在不確定，也怕之後沒有私幼能就讀。

李彥秀也呼籲政院、北市府，除了盡快落實準公共化政策，並運用校園、公部門的閒置空間，活化作為公托、公幼或非營利幼兒園，促進就近就讀，也應該明確列表公開資訊，讓家長參考。

在準公共化政策落實方面，張斯綱指出，現行月費計算只列入學費、雜費與代辦費，卻不包含課後延托費、保險費、交通費等費用，部分業者恐利用漏洞以未受規範的名目向家長加收費用，此外，台北等直轄市的消費、物價都與其他縣市有所不同，政院應將這些因素列入考慮、重新定價，並與地方政府密切合作，不要不接地氣，反而適得其反。

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