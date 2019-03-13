機場航警將配發衝鋒槍 內政部：反恐普遍需要

2019-03-13 09:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為強化反恐防衛力量，機場航警將加配衝鋒槍，對此，內政部長徐國勇今天在立法院受訪表示，美國、日本、菲律賓等國家，機場等重要據點，都會配備比手槍更火力強大的武器，例如衝鋒槍，以前早期還有卡賓槍，是基於反恐需要。機場有很多重要設施，有油庫等等，配置衝鋒槍在國際上反恐普遍需要。

本報報導，基於強化反恐防衛力量需求，國安會及國土安全辦公室經過盤點及檢討後，已要求內政部警政署檢討機場航警人員的槍械配備，派駐在國內各大機場的航警人力，除了現有的手槍及步槍配備，還將加配衝鋒槍，以有效反制潛在的恐怖威脅。修改現行辦法需要一段作業時間，預估最快今年5月底就可實施。

徐國勇今天列席立法院內政委員會，會前接受媒體訪問。被問到配備衝鋒講的實施時間，徐國勇說，將由警政署決定。槍枝來源取得後，有些要採購、撥用等等，很快可以處理好。

針對近期全國各地發生多起聚眾鬥毆案件，各縣市擴大臨檢勤務，媒體詢問，有人認為這是做秀？徐國勇強調，「這絕對不是做秀」，從3月4日到3月8日，單這波臨檢，有關槍毒案查獲598件，逮捕604人，其中有3支手槍，另外還有相關毒品，台北市破獲6公斤海洛因。

徐國勇說，這波臨檢把這些槍、毒掃出社區，這對整個治安很有幫助，598件槍毒案，逮捕604人，這個績效大家看得到，應該要肯定鼓勵警察辛勞。

被問到災防法是否為政府防治假新聞第一步？徐國勇說，防災最怕假新聞，消防人員救災，有假新聞釋放，可能會讓救災大打折扣，假新聞也可能造成消防人員傷亡，這必須予以遏止，也是對救災人員保障。

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