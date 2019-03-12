里長赴中兼差是統戰 學者：恐成我方因應「軟肋」

2019-03-12 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國近期傳出吸收台灣村里長擔任村（居）委會執行主任一事，國立政治大學東亞研究所所長王信賢今（12）日表示，這是中國「一代一線」（青年一代、基層一線）的統戰手法，然而這些單位雖屬中國行政權的延伸，實際上並沒有明確的法令規定，恐成我國政府採取因應措施的「軟肋」。

據《中央社》報導，中共黨媒《人民日報》於今年初公開表示已有66名台灣人擔任廈門社區主任助理。近日再傳8名台灣村里長受聘出任福建平潭的村（居）委會執行主任，陸委會前（10）日聲明此項任職違反兩岸關係條例規定，內政部已展開調查。

對此，中國社會議題專家、國立政治大學東亞研究所所長王信賢，今接受中央社採訪表示，這無庸置疑是中國「一代一線」（青年一代、基層一線）的統戰手法，欲深入台灣基層社會，藉此展開政治宣傳。他補充表示，這並不是想要吸收台灣人赴中，最主要的目的是讓這些人回到台灣發揮宣傳作用。

根據我國兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任經公告禁止的中國「黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。然而王信賢特別指出，政府針對此案採取因應措施，最大的「軟肋」，即是這些「村（居）委會」雖屬中共行政權的延伸，但「官方色彩」稍嫌模糊，我國政府較難提出具體事證，並於法律層面對該職務做出明確定義，才得以界定違法與否。

中國對台統戰措施，包括「領取居住證不需中國戶籍」，到這次聘台人出任官方色彩較模糊的社區主任助理、村（居）委會主委等，都針對性地避開台灣法律規範。這些台灣村里長任職於中國，回過頭來在台宣傳中國統戰政策，實為台灣的隱憂。

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