新北垃圾袋降價 侯友宜：未來有空間再降價

2019-03-12 12:43

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜昨天宣布，5月起新北市垃圾袋費用調降，新北市與台北市垃圾袋費用一致，行政院長蘇貞昌今天對此表示「垃圾袋降價一事很好，非常歡迎」；侯友宜對此表示，因為環保局今年精算後，有調降的空間，所以降價，未來每年會逐年精算，只要有調降的空間，新北市垃圾袋費用會持續再降。」

侯友宜昨天宣布新北市垃圾袋費用5月起調降，將與台北市一致，被民進黨新北市議會黨團認為是在兌現蘇貞昌去年選新北市長時的政見；侯友宜是在今天接近中午時於金山受訪時做了上述回應。

侯友宜昨天拜訪台北市長柯文哲，會後宣布，5月1日起新北市垃圾袋費用可望調降，與台北市相同，雙北垃圾袋能互用；由於新北市垃圾袋的售價是每公升新台幣0.4元，成本較台北市的每公升0.36元高，若統一，差價由新北市政府補貼。

蘇貞昌去年競選新北市長期間，曾提出垃圾袋降價等政策，時任新北市長的朱立倫更在臉書發文表示：「硬要把垃圾袋價格降到處理成本以下，等於是政府用納稅人的錢，來補貼製造垃圾大戶，毫無正當性可言。」

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