吳釗燮美西演講 高呼「台灣暖實力勝威權銳實力！」

外交部長吳釗燮於美西時間3月11日在洛杉磯世界事務協會（Los Angeles World Affairs Council）發表演說。（駐洛杉磯辦事處提供）

2019-03-12 08:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮於美西時間3月11日在洛杉磯世界事務協會（Los Angeles World Affairs Council）發表演說，近300人出席與會。吳釗燮在演說中談論台灣在印太地區扮演不可或缺的角色，在歷史關鍵時刻將與自由民主力量站在一起，也積極與鄰近國家展開連結，「軟實力遠勝威權銳實力！」

吳釗燮今（11）出席LAWAC午餐會，並以「台灣：美國在自由開放印太地區的恆久夥伴」為題發表演說，吸引該會會員、媒體、學者及僑胞等近300位各界人士踴躍出席。吳釗燮在演說中討論台灣在印太地區扮演不可或缺的角色，以及台灣40年來與美國堅若磐石的夥伴關係，敦促所有理念相近的國家共同捍衛自由與民主。

吳釗燮首先說明，台灣是華人世界少數的民主國家，他引述美國副總統彭斯著名談話中提到的「台灣對民主的擁抱，為全世界華人展示了一條更好的道路」。然而台灣面對威權主義威脅，時時感受中國不斷加大恫嚇，企圖顛覆台灣民主，影響台海穩定並威脅區域和平，考驗台灣人民的決心，亦攸關其他休戚與共及理念相近夥伴。台灣將堅持抵禦中國擴張主義，向世界展示民主是一條更好的道路，「民主台灣就像聖經中的大衛王，正與威權主義的中國哥利亞對抗，民主終將獲勝」。

吳釗燮也指出，今年適值台美兩國紀念《台灣關係法》立法40周年，《台灣關係法》是台美雙方深厚、強健及全面夥伴關係的指導原則和基石；美國國務卿龐皮歐也讚譽台灣是「可靠的夥伴、民主的成功故事、世界上的良善力量」。

吳釗燮接著談及，台灣堅持以價值為基礎的外交政策，擁抱與每個理念相近夥伴，盼攜手為世世代代創造和平、繁榮、自由、開放的印太地區。台灣正推動「新南向政策」，也透過台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、參與「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」協助促進敘利亞及伊拉克的穩定、提供委內瑞拉人道援助、對抗非洲伊波拉疫情等，致力成為世界上強大的良善力量。

吳釗燮強調，台灣是理念相近國家追求自由開放的印太區域的最佳盟友，「我們的軟實力遠勝威權銳實力」。在此一強國競爭加劇、意識形態戰爭陰影隱約浮現的歷史關鍵時刻，台灣將和自由與民主的力量站在一起，持續成為所處地區的「希望燈塔」。

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