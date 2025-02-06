高雄7旬婦慘遭73歲男友分屍 已尋獲2屍塊

婦人2日騎車載著張男到張男住處畫面。（民眾提供）

2025/02/06 15:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市傳出驚悚的殺人分屍案，1名70歲老婦2日失蹤，家人報案後，警方昨晚（5）日在婦人73歲張姓男友位於前鎮區的住家發現多處血跡，並從監視器發現張男至少5次從家中帶著可疑物品外出至前鎮區一處大水溝，已撈到2個屍塊，疑似婦人的腳掌及其他身體組織，全案朝殺人偵辦。

高市刑警大隊指出，2日下午5時05分許，70歲婦人從楠梓區住家騎乘機車外出，兒子發現母親當夜未返家，且手機同時無法撥通，而於隔天2月3日上午10時至楠梓分局報案協尋，警方根據調閱監視器發現，婦人當天騎車後載1名男子出現於前鎮區後便失去行蹤，為求慎重，針對年長者失蹤案件，比照重大刑案偵辦，立即結合刑警大隊及前鎮分局共同派員追查該位婦人下落。

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案經調閱監視器發現，婦人騎乘機車附載張男，於2日下午6時許，進入張男前鎮區住處後便無外出，另警方以科技偵查比對監視影像發現，張男於2月3日清晨6時至10時許數次外出至少5次，形跡可疑，懷疑婦人恐遭殺害，立即由專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦。

警方昨日晚上8時50分許持拘票，在前鎮區渠住處旁緝獲張男到案，復經本局鑑識中心派員於張男住家鑑識採證，發現屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，涉嫌重大，全案將依殺人罪移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，以利後續擴大偵辦。

婦人2日騎車離開楠梓住處畫面。（民眾提供）

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