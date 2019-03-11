蔡英文接見美宗教自由大使：台美共為宗教自由貢獻

2019-03-11 18:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統偕同副總統陳建仁今日午間接見「美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）」，說明台灣很樂意跟美國合作，一起為宗教自由與民主發展貢獻心力，並盼未來台美透過更多合作交流，強化彼此夥伴關係。

總統致詞時表示，布朗貝克大使曾經是「參議院台灣連線」的成員，是台灣的好朋友，這次是第一次訪問臺灣，很高興今天能有機會在總統府見面交流。

總統也代表台灣人民，特別歡迎布朗貝克大使代表美國政府，前來參加「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」。這場活動是區域宗教自由會議的亞洲首例，她今天也出席了開幕式，看見來自印太地區各國的宗教領袖，以及許多公民社會團體代表共襄盛舉。她相信，未來大家可以有更多的交流，一起為宗教自由，做出更多的貢獻。

總統進一步指出，透過這場活動，也展現了台美堅實的夥伴關係。在去年，美國舉辦了第一屆「促進宗教自由部長級會議」。當時，布朗貝克大使籲請各國，舉辦區域性宗教自由會議，推動宗教自由。

總統說，對於這項倡議，我們很樂意跟美國合作，一起為民主發展貢獻心力，也讓臺灣成為了第一個在亞太區域舉辦宗教自由會議的國家。這次布朗貝克大使來到臺灣，就是最好的見證者。

總統提到，今年是《台灣關係法》立法40週年，台美關係能夠不斷深化，是雙方共同的努力，還有像布朗貝克大使這樣的好朋友，持續支持台灣。除了感謝大使這次來台與我們分享推動宗教自由的經驗，也期待，未來台灣和美國可以透過更多合作交流，持續宣揚共享價值，強化彼此的夥伴關係。

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