恍然大悟！村里長兼中國村委主任 「海峽論壇」收割成果

2019-03-11 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省平潭縣聘請台灣村里長擔任村（居）委會執行主任，在我國引發違法爭議，關注中國議題的臉書粉專「說中國」指出，很多人不明白福建年年舉辦海峽論壇要幹嘛，每年上萬台灣人為此獲邀參加，「深入台灣基層的探索」建立人脈關係，甚至連台灣的選舉動員「北京因此插得上手」，現在終於看懂海峽論壇進入收割季節。

《中央社》報導，繼中國官媒《人民日報》年初宣傳，已有66名台灣人擔任廈門社區主任助理後，目前又有7名台籍人士受聘擔任福建平潭的村（居）委會執行主任，據知情人士透露，其中2人是現任台北市里長。

報導指出，福建積極對台工作，近年的海峽論壇都會邀請社區營造和治理的人士參與，平潭也自2015年起每年舉辦兩岸村里長交流活動。無論是廈門社區主任助理，或是平潭的村（居）委會執行主任，這些做法似乎都有跡可尋。

臉書粉專「說中國」今（11）日分享了《中央社》這篇報導，並發文表示，一直不懂福建為何每年要辦海峽論壇，大費周章地邀請上萬台灣人去旅遊，「過去把這看成共產黨『假大空』的一環，現在知錯了」。

「說中國」指出，福建這種做法是「深入台灣基層的探索，所有宮廟、村里長、社會運動人士（無政黨偏好者），都在受邀之列。幾年邀請博暖下來，如今進入收割季節。」

「說中國」表示：「不只台灣的選舉動員，北京因此插得上手，福建廈門、平潭的居委會主任助理、執行主任，也都是透過海峽論壇管道建立起的人脈關係。」文末警告：「鄉親啊，這就是『融合發展』！」

「融合發展」是中共總書記習近平針對兩岸關係的「原創」，2014年11月1日，他視察福建宸鴻科技與一些台資企業負責人座談時，首次公開說：「兩岸同胞同祖同根，血脈相連，文化相通，沒有任何理由不攜手發展、融合發展。」此後經常在談及兩岸關係時不斷重申。

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