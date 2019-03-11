南市立委補選今上演雙英對決 蔡英文、馬英九都來了

2019-03-11 13:11

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情激烈，民進黨候選人郭國文今天除了前行政院長賴清德再次陪同掃街，晚上6點半也請來總統蔡英文助選，在善化慶安宮啟福，國民黨候選人謝龍介則請來前總統馬英九助選，今天首站上午10點先到學甲慈濟宮見證保生大帝分靈中國，中午再到新化掃街拜票。

賴清德和郭國文今先在玉井、楠西拜票，並在善化發表南科三期產業加值的政見，下午1點半民進黨主席卓榮泰和郭國文在大內、山上、新化區車隊掃街，晚上6點半再由總統蔡英文和郭國文在善化慶安宮參拜。

南市立委補選選戰激烈，民進黨大咖今再次為郭國文出擊，謝龍介說，民進黨說要爭一口氣，鄉親說人民已吞不下這口氣，生活已快斷氣，如果再給民進黨一口氣，人民會更氣，他會努力，不負鄉親期望。

謝龍介也批評民進黨搞台獨，他說，人民希望和平安居樂業，為何要挑釁逼著人民上戰場？如果死傷幾十萬人還是做不到台獨，這是傻子，有勇無謀是非勇，兩岸需要理性和平路線。

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