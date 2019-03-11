不認同韓國瑜「瑪麗亞」 蔡英文：菲律賓是新南向政策重點國家

2019-03-11 13:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕高雄市長韓國瑜把「瑪麗亞」形容成菲律賓人，連日來引發歧視的抨擊，蔡英文總統9日於臉書再度化身英文老師貼出一篇宵夜文，以英文例句強調菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，2018年來台旅客人數較前一年成長44%，達到41萬9105人次。而政府推動的新南向政策增加台灣和新南向國家的經貿與文化交流。

「蔡老師」並說，蔡英文總統提出「新南向政策」，幫助台灣在新階段的經濟發展，尋求新的方向和動能，並重新定位台灣在亞洲發展的重要角色，創造未來價值。相較於韓對菲律賓遭質疑的歧視性說法，蔡英文在臉書雖未點名，但反諷意味濃厚。

蔡英文首先說：The New Southbound Policy「新南向政策」是一個常在新聞英文中出現的詞彙，她並提供例句參考：

例句一

The Philippines is a key partner under our New Southbound Policy, and in 2018 the number of people flying from the Philippines to Taiwan hit 419,105, an increase of 44% from the previous year.

菲律賓是台灣推動新南向政策的重點國家，2018年來台旅客人數較前一年成長44%，達到41萬9105人次。

例句二

The New Southbound Policy increases Taiwan’s trade and cultural exchanges with the targeted countries.

新南向政策增加台灣和新南向國家的經貿與文化交流。

「蔡老師」指出，以上例句，大家有記住了嗎？菲律賓是新南向國家中離台灣最近的鄰居，有機會也很推薦大家試試看halo halo冰和turon（炸香蕉春捲）等道地菲律賓美食哦！

文末並強調「台菲友好」。

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