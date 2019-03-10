台南立委補選倒數 阿扁現聲、陳亭妃現身 綠營大團結

2019-03-10 20:53

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南立委補選候選人郭國文今下午在新化舉辦造勢大會，邀來前行政院長賴清德、台南市長黃偉哲，以及立委陳亭妃、管碧玲等人站台助講，雖天候不佳時有陣雨，但支持者穿上雨衣仍風雨無阻相挺，現場「凍蒜！」的加油聲此起彼落，也將氣氛炒熱到最高點。

選前最後關鍵的黃金週，民進黨為整合泛綠選票，邀請前總統陳水扁以影像拜託大家集中選票，內容提到身為民進黨黨員，不可能去支持非本黨所提名的候選人，且為了大局著想，過去即便有在大的恩怨、感嘆，如今都應先放下。

陳水扁也說，台南是阿扁的故鄉，前行政院長賴清德的「本命地」、市長黃偉哲的選區，這次立委補選不能有任何閃失；民進黨現剩最後一口氣，絕對不能因為立委補選這局斷氣，更讓賣力輔選的賴清德失望，呼籲大家集中選票支持郭國文。

此外，「正國會」大將、立委陳亭妃今也站上台為郭國文催票，她表示，民進黨過去10多年來，在台南能從黨外到執政，是許多民主前輩與民意代表所共同努力打拚，絕不容許被抹滅，民進黨絕對是團結一致對外，呼籲選民3月16日要讓民進黨贏得這次選戰。

郭國文則說，對手現一直在複製「韓流模式」，整天在唱衰台南，說台南是個悲情的城市，但台南其實是個進步的城市，不僅南科產值逐年增加，台積電也選在南科建置5奈米、3奈米廠，農業產值從過去400多億成長到現在600多億，種種都是台南進步的象徵。

郭國文強調，若順利進入國會，首先要推動的包含三件事，其一，老農年金提高至8000元，其二，要求每年撥年200億補助勞保年金，讓所有的勞工朋友可以活到老領到老，第三，則是推動南科第三基地的開發。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/