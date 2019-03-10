藍委拋「大中華民國」說 民進黨、時代力量這樣說...

2019-03-10 21:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨立法委員陳超明今對一國兩制提出個人解讀，並拋出「大中華民國說」，強調兩岸不必拘泥國名，雙方和平坐下來對談；民進黨立委鄭運鵬反譏「陳超明是習近平代言人嗎」？他認為處理兩岸關係必須謹慎，而非比「創造力」；時代力量黨主席邱顯智也強調，一個中國、一國兩制都無法為多數台灣人民接受。

陳超明認為，台灣與香港在地理環境及經濟條件都不同，所以不能「一國兩制」不能以香港作類比，台灣主權不會因此被矮化；陳更提出「大中華民國」說法，只要在有利於台灣人民前提下，兩岸可面對面進行和平對談，雙方皆不用拘泥國名。

「陳超明是習近平代言人嗎？」鄭運鵬反譏，而若台灣可與香港享有不同對待，那就變成「一國多制」而非「一國兩制」，「但中國不可能接受一國多制」，並質問陳的代表性為何？何須特替習近平解釋？

鄭強調，北京當局始終堅持一個中國原則，阻礙兩岸溝通管道，而國民黨不斷要求台灣讓步，卻未曾對北京當局喊話，而對於「大中華民國」說法，鄭喊話陳先去問問中國當局能否接受。

邱顯智則表示，台灣保有自由民主制度，陳才可暢所欲言，「但如果陳委員到中國都無法講出自己的國名」，更無法說服人民接受兩岸統一；而香港近年來自由不斷受限、反對派受到打壓，接受一國兩制的後果已成為台灣的前車之鑑，相信多數國民都無法認同。

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