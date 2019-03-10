燒不停！網路出現「罷免王惠美」聲音

2019-03-10 12:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府推掉「2020台灣燈會」主辦權，縣長王惠美飽受抨擊，受立委補選、議會開議影響，這個議題至今仍燒不停，有人在網路發起「罷免王惠美」臉書專頁，但也有人以財政困窘為由支持王惠美決定，正反雙方在網路互噴口水。

王惠美放棄燈會舉辦，成為她就任縣長以來最受人詬病的決策，議會3月初開議，民進黨議員火力全開，國民黨議員都不知如何護航，網路上更是一面倒，「縣長只想蓋捷運，不想辦燈會」淪為民間議論焦點。

已有網友在網路發起「罷免王惠美專頁」，田中鎮也有人在網路連署，希望田中鎮公所出面舉辦「台灣燈會」。

該議題延燒至今，網路上漸漸出現支持王惠美棄辦的決定，溪湖鎮無黨籍的大竹里長何炳樺說，政府每次舉辦台灣燈會就花費5億元以上，燈會才2星期，等於1 天就燒3500多萬元，不用在為民謀福利的公共建設，而浪費在煙火式的活動值得嗎？這就像放煙火，放完就沒沒了，何況縣府已負債268億元，大家為什麼不理性思考，主政者是應開源節流，還繼續借錢辦聲光秀和放煙火？

但田中區的縣議員許書維強調說，田中人會生氣，並不是單純只是「棄辦燈會」的問題，而是「高鐵特定區」無法繁榮，高鐵彰化站是南彰化成長的動力引擎，前縣長魏明谷積極招商引資，闢建多條聯外道路，想方設法辦大活動，好不容易有「台灣燈會」，這是難得推銷高鐵彰化站的機會，田中人擔心，高鐵站淪為縣府「棄嬰」，「只知蓋捷運，不知繁榮高鐵站」。

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