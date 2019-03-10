勿讓台灣民主失衡 潘孟安：讓民進黨最後一口真氣銜接

2019-03-10 10:16

〔記者王涵平／台南報導〕屏東縣長潘孟安今早陪同民進黨立委候選人郭國文掃街拜票，他表示，民進黨剩最後一口真氣，懇託大家讓真氣能銜接，才不會讓台灣民主失衡。

潘孟安今日上午先陪同郭國文至麻豆護濟宮參香，隨後前往麻豆市場拜票，名揚國內外的屏東台灣燈會甫結束，不少民眾聽到舉辦屏東燈會的縣長來了，除了熱情握手，還邀請拍照。

潘孟安表示，台南補選發生激情脫軌行為，是民主社會不容許的，而這次的選舉投票率可能會比較低，要特別拜託長期支持民進黨的朋友要踴躍站出來，民進黨只剩下一口真氣，而這口真氣要能爭氣，需要大家的支持才能夠銜接，才不致讓台灣民主失衡，台灣民主發展軌道才不會讓人擔憂，希望大家一定要出來投票支持郭國文。

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