為何想騎一日北高？柯文哲：表揚我們台灣人奮發向上

2019-03-10 10:54

〔即時新聞/綜合報導〕台北市長柯文哲於2月28日當天挑戰騎單車「一日北高」,柯文哲表示,騎這趟的原因是想鼓勵年輕人勇往直前,這種航向不可知世界的感覺,對人生應該有幫助。此外,柯文哲也希望用積極正面的方式來紀念228,透過汗水跟努力,來表揚我們台灣人奮發向上的精神,這是用一種新的方式來紀念228。

柯文哲表示,很久好幾年沒騎,一次騎這麼遠,還是一樣屁股很痛。自己之所以又會想騎一日北高,主要是想勉勵年輕人勇往直前,這種活動最困難的地方,就是不知道前方還有多遠,但回頭會發現已經騎很遠了,這種航向不可知世界的感覺,對人生應該有幫助。

跟市政一樣,只要每天認真工作,你不會覺得每天做了多少,你只覺得前面還有好多要做,但是往後一看,又發現我們已經做了好多,不管是拓展老人共餐聚點、成功減低行人事故的綠色人行道,還是有效減少台北市垃圾量的禁用一次性及美耐皿餐具政策。

柯文哲也稱,228固然是悲痛的日子,但過去71個年頭,是不是能用積極正面的方式來處理,以勇敢的態度面向所有的困難,透過這種汗水跟努力,來表揚我們台灣人奮發向上的精神,這是用一種新的方式來紀念228。

有句話說,如果你要跑得快的話,那應該一個人跑;可是你要走得遠的話,大家要一起前進。柯文哲說,當一大堆車友陪著你騎,感覺力量會從四面八方傳來,讓人更有力量前進。

柯文哲表示,只要有心,有意志力,沒有什麼是辦不到的,「We can do something impossible.」

