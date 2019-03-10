為何想騎一日北高？柯文哲：表揚我們台灣人奮發向上

2019-03-10 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲於2月28日當天挑戰騎單車「一日北高」，柯文哲表示，騎這趟的原因是想鼓勵年輕人勇往直前，這種航向不可知世界的感覺，對人生應該有幫助。此外，柯文哲也希望用積極正面的方式來紀念228，透過汗水跟努力，來表揚我們台灣人奮發向上的精神，這是用一種新的方式來紀念228。

柯文哲表示，很久好幾年沒騎，一次騎這麼遠，還是一樣屁股很痛。自己之所以又會想騎一日北高，主要是想勉勵年輕人勇往直前，這種活動最困難的地方，就是不知道前方還有多遠，但回頭會發現已經騎很遠了，這種航向不可知世界的感覺，對人生應該有幫助。

跟市政一樣，只要每天認真工作，你不會覺得每天做了多少，你只覺得前面還有好多要做，但是往後一看，又發現我們已經做了好多，不管是拓展老人共餐聚點、成功減低行人事故的綠色人行道，還是有效減少台北市垃圾量的禁用一次性及美耐皿餐具政策。

柯文哲也稱，228固然是悲痛的日子，但過去71個年頭，是不是能用積極正面的方式來處理，以勇敢的態度面向所有的困難，透過這種汗水跟努力，來表揚我們台灣人奮發向上的精神，這是用一種新的方式來紀念228。

有句話說，如果你要跑得快的話，那應該一個人跑；可是你要走得遠的話，大家要一起前進。柯文哲說，當一大堆車友陪著你騎，感覺力量會從四面八方傳來，讓人更有力量前進。

柯文哲表示，只要有心，有意志力，沒有什麼是辦不到的，「We can do something impossible.」

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