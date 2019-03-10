韓國瑜爭議不斷 學者：提點子卻都不可行，久了被人當草包

2019-03-10 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期爭議不斷，日前還因為一句「瑪麗亞怎麼變成來當老師了？」引發撻伐，認為他對菲律賓抱持著嚴重的種族歧視。對此，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，韓國瑜應該讓外界多了解高雄其他面向，不要提了很多點子結果最後都不可行，久而久之就會被當作是「草包」。

根據《蘋果日報》報導，施正鋒認為，韓國瑜的個性和氣息「既是優點也是缺點」，韓國瑜和社會積層很貼近，但民眾的用字遣詞有不會修飾，常會不小心把「不禮貌」的地方展現出來，韓國瑜便是如此。針對「瑪麗亞」事件，施正鋒表示，韓國瑜應該要了解到菲律賓的英語人才很厲害，不一定白種人就是最好，他所反映的是台灣社會上的種族偏見、崇洋媚外，未來應該要更加小心。

施正鋒認為，現在的韓國瑜，所言所行讓人覺得不務正業，「他高雄市長的位子已經坐不住了，想要等人家拱他當總統，才上任幾個月，就不斷談兩岸關係、美國關係等，有點心不在焉。」施正鋒指出，韓國瑜未來在發言上，應該要讓外界多了解高雄的其他面向，不要提了很多點子卻都不可行，久了就會被人當草包。

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