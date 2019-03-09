鬥毆若未有效處理 侯友宜：該負責的是地方首長

2019-03-09 19:36

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長蘇貞昌全力拚治安，6日在治安會報撂重話，警告夜店、酒店的經營者不會跨越紅線，還強調「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」；新北市長侯友宜9日受訪表示，治安的問題很複雜，不能只苛責一個警察局長，解決的方式是要地方首長跟中央首長並肩作戰，真正要負責的是地方首長，而不是那個警察局長。

侯友宜指出，警察在治安上的工作大部分是治標比治本還多，一個夜店裡面或是前面發生了鬥毆事件，那鬥毆事件的源頭，才是最重要的地方。警察的部分則是要追究能不能在第一時間展現魄力、公權力、快速的打擊犯罪，把歹徒繩之以法，展現讓民眾信賴、強而有力打擊犯罪的能力；此外，業者的目的事業主管機關也要負起責任。

侯友宜強調，治安的問題很複雜，不能只苛責一個警察局長，警察局長可以為了嚇阻犯罪，在發生事情的時間點，採取強勢的臨檢，但這不是解決治安的真正方法；解決的方式是地方首長要跟中央首長併肩作戰，尤其地方首長。他舉新北市為例，照蘇貞昌所講的，真正要負責任下台的是侯友宜，而不是那個警察局長；因此，要從源頭管理好，用全市府的力量對付不法，經常鬧事的店，以及在發生事情後，警察就要展現公權力。

至於會不會因為有鬥毆事件就換警察局長，侯友宜強調，必須看警察局長面對挑戰展現出來的決心、毅力及公權力執行的貫徹度；事前要提出情資反應，讓各單位全力配合，事後有沒有快速的壓制犯罪，這才是他考核警察局長的重點。

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