柯文哲訪美行程出狀況 林濁水：像韓國瑜出了國門就出醜

2019-03-09 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲預計3月16日至24日訪美，相較桃園市長鄭文燦能拜會白宮國安會、國務院及國防部官員，柯文哲會晤美方層級疑似降低。對此，民進黨前立委林濁水指出，台灣政治網紅發言唯恐不嗆不辣，出了國門就出醜，「好大喜功亂吹捧自己還是不行的」。

林濁水今日在臉書發文表示，柯文哲訪美行程看來是出狀況了，原本計劃的國務院、國防部等行程都已取消。北市發言人劉奕霆表示，目前公布行程是暫定版本，市府很多行程都由駐外處安排，尊重駐處的決定。

林濁水指出，才沒多久柯文哲本來是躊躇滿志地表示，訪美「透過朋友安排，比外交部還要快」不屑地拒絕外交部幫忙。當時口氣那樣，現在變成尊重，變得未免太大；林濁水也表示，市政府的反應太差了，是在說尊重外交部才被搞鬼，就像繪聲繪影的韓國瑜馬來西亞行是被外交部搞鬼一樣嗎？

林濁水表示，台灣政治網紅發言唯恐不嗆不辣，動不動把自己捧得比天高，這一套在台灣倒也管用，但是只能關門睥眤做老大，出了國門就出醜，一個對內吹噓你儂我儂到馬來西亞就穿梆，一個我比外交部行，現在倒過來說尊重外辦。

最後，林濁水認為，一個人一點牛都不吹也不太正常，但是只不具備起碼的國際政治常識，卻好大喜功亂吹捧自己還是不行的。

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