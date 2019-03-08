年改「只對軍公教下手不敢對勞工」 馬英九譏蔡政府「不聰明」

2019-03-08 20:35

〔記者陳昀／台北報導〕全國公教軍警聯合總會今晚舉行理監事會議，國民黨「太陽」王金平、馬英九、吳敦義先後到場，僅馬吳同台，馬英九致詞時說，蔡政府只敢對軍公教下手，卻不敢對勞工（下手），實在很不聰明；吳敦義沒聽到致詞，仍說：「該講的話總統（馬）都講了，完全尊重、遵行。」

馬英九說，軍公教警消是國家重要資產，也是政府能運作的重要基礎，很遺憾，年金改革對這些行業有極大傷害，這實在是不聰明的作法，政府靠這些人運作，讓他們對未來沒有希望，政府怎會有好成績？

馬英九說，信賴保護原則很重要，人跟人、人跟政府都需要信賴來交往，做不到、沒遵守就會讓人民失去信心，他在卸任前曾和蔡總統見面，特別提醒她年金改革要做，但要慎重，很遺憾後來的版本跟大家的期待差距很大，未來國民黨若拿回政權，一定要在這方面做出相當程度的改變。

馬英九還說，政府始終未對勞保提出意見，明年選舉前應該不會提，這政府敢對軍公教下手，卻不敢對勞工（下手），這不是好的政策。

吳敦義到場時馬英九已結束致詞，兩人握手致意後，吳敦義致詞說，他要用最虔誠的心表達對公教軍警的敬意，該講的話總統（馬）都講完了，總統講過的話完全尊重、遵行；現場歡呼聲不斷，吳敦義離席時，還有群眾高喊「吳敦義凍蒜」、「國民黨加油」。

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