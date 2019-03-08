拚了！彰化立委補選 潘孟安、賴清德、朱立倫都來了！

2019-03-08 23:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離彰化縣第一選區立委補選投票，進入倒數階段，藍綠陣營都出動輔選大咖，民進黨9日由屏東縣長潘孟安分享台灣燈會經驗來打頭陣，10日由陳菊、賴清德、蘇貞昌、林佳龍接棒；國民黨10日出動前新北市長朱立倫來助陣，藍綠天王超級總動員，就是要搶下立委這一席！

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，明天是超級周末，後天是超級星期天，黨內天王連番來衝刺助選，9日由潘孟安到鹿港龍山寺分享燈會經驗，再到和美土地公廟參拜，線西後援會站台。

邱建富表示，10日是選前的超級星期天，上午由總統府秘書長陳菊前進秀水，進行車隊掃街，晚上在伸港舉辦造勢晚會，前後任的行政院長賴清德、蘇貞昌，以及交通部長林佳龍都會來站台，而黨主席卓榮泰也都會參與。

邱建富指出，選前有3場造勢晚會，除了伸港以外，14日晚間將在和美舉辦晚會，15日在鹿港文武廟舉辦選前之夜，並在市區進行徒步掃街。

國民黨彰化縣黨部表示，9日在鹿港進行車隊遊行，10日下午由朱立倫陪同，在和美進行車隊遊行；13日晚間將在鹿港農會旁的空地，舉辦選前造勢晚會，除了有前總統馬英九、黨主席吳敦義、朱立倫站台，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美都將出席；選前之夜將在和美鎮進行掃街拜票。

這次彰化立委補選，共有3人參選，分別是民進黨黃振彥、國民黨柯呈枋與無黨籍紀慶堂，紀慶堂明天將號召機車騎士進行鹿港、和美區的機車掃街拜票，選前之夜將以民歌型式在鹿港、和美區進行快閃拜票。

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