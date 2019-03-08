柯粉組織變社團打2020大選組織戰？柯P：管也管不了

2019-03-08 11:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲是2020總統大選討論度最高的熱門人選之一，擁有龐大粉絲，傳出柯粉登記為社團「空軍轉為陸軍組織戰」，意在2020大選。今早柯文哲接受媒體訪問時是否有此事，柯大嘆，這實在是很大的問題，「因為變成外面的社團，「你真的要管也管不了，不管也怪怪的」，但這就是一個時代的現象。

媒體先提到柯粉有沒有登記變成社團一事，柯直言，這實在是很大的問題，外面的社團你真的要管也管不了，不管好像又會失控；他後來發現，社群媒體有時候就像一個社會現象，真的要管要怎麼管。

柯文哲說，臉書上柯文哲粉絲專頁超過30個，「你要把每個版主找來，第一個你真的找的來嗎？找來了他們真的會聽你的話嗎？」所以他發現這也是滿奇怪的領域，「你要管也管不了，不管也怪怪的」，這就是一個時代的現象。

媒體追問粉絲組織是否會幫忙打組織戰，柯文哲回應，這也是一個問題，他常常在報紙上讀到相關計畫；媒體問要組嗎？柯說，「我怎麼知道，我今天7點半就來（市府），怎麼知道他們在幹嘛。」

媒體提到去年市長選舉陸戰組織似乎比較缺乏，柯文哲坦言，2018年選舉當時是比較理想，想說不要樁腳造勢，但選起來還是選的很可怕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/