0206期貨大屠殺 受害者自救會今赴政院抗議

2019-03-08 09:17

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院本週抗議活動頻仍，0206期權受害者自救會將在今天上午前往行政院陳情、抗議，主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人，行政院已接獲抗議情資，連日來也有不少警力戒備。

0206期權受害者自救會認為，金管會怠忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶，自救會主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人。

自救會認為，國際組織IOSCO已告知包含台灣的所有會員國，應建置價格穩定制，但台灣金管會卻視而不見，造成2018年2月6日選擇權交易投資人近新台幣40億元虧損。其中對於期貨交易所部分，期交所以每口10元收取經手保護費，卻放任期貨商以市價單砍倉，在流動性不足的狀況下，必然造成市場價格崩跌，讓有心人有機可乘。

自救會主張，期交所依其發布的業務規則第116條，在當天市場出現Call和Put的隱含波動率超過100%之際，應該採取事後取消的措施。不過，根據期交所先前評估，因期貨市場為零和交易，在台灣自然人超過5成市場結構下，若受益方為自然人時，要執行上述異常交易取消機制，有相當的難度。

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