鳳鳴車站盼提早完工 鐵道局評估

2019-03-07 22:00

〔記者邱書昱／新北報導〕討論許久的新北市鶯歌區鳳鳴車站，立法委員蘇巧慧今天邀集相關單位會勘，其中過去備受爭議的鐵路地下化、高架化問題，經過會勘後蘇巧慧說，鳳鳴站的設計與桃園鐵路地下化脫鉤，相關計畫於2個月內擬定，並由行政院於今年10月前核定，並提早在桃園鐵路地下化完成前提早4年啟用。

對此，鐵道局表示，鳳鳴車站未來不管地下化、高架化都不會影響原先站體，若要提早啟用會增加臨時軌、軌道切換的經費，因此仍需要評估及檢討。

鳳鳴車站地點位在桃園市與新北市鶯歌區中間，站體預定地預計設在鶯歌大湖路附近，提供當地居民出入便利外，藉此也能帶動桃園龜山區、鳳鳴重劃區的發展。

蘇巧慧表示，預計在「台鐵桃園段地下化計畫綜合規劃」中，將鳳鳴站的設計與桃園鐵路地下化脫鉤，相關計畫於2個月內擬定，由行政院於今年10月前核定，相關計畫所需經費，新北市政府承諾在計畫核定後簽辦處理，預計在桃園鐵路地下化完成前提早4年啟用。

對此，鐵道局說明，如果鳳鳴車站提早啟用，由於桃園鐵路地下化的隧道還沒有完工，原先僅一次臨時軌的切換，就會增加2到3次，經費勢必增加，此外，也需要考量鳳鳴車站的裝設臨時軌空間，工期也可能造成影響，但還是會先進行評估，是否能提早完成。

新北市捷運工程局副局長詹榮鋒表示，鳳鳴車站之前與桃園鐵路地下化由鐵道局一同評估，市府已完成都市計畫變更將站體附近改為鐵路用地，不過，軌道的轉換可能延伸一些經費，目前待鐵道局評估，市府則會全力配合，也期盼先進行鳳鳴車站建設。

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