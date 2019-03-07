羅文嘉歡迎達賴來台 陸委會：尚未接獲申請

2019-03-07 19:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨秘書長羅文嘉今天在聲援西藏抗暴60週年遊行活動表示，「歡迎達賴喇嘛來台」，這是民進黨2016年執政後，首度明確表示歡迎。陸委會副主委兼發言人邱垂正在例行記者會上表示，截至目前尚未接獲相關申請。

邱垂正指出，中共長期對西藏人權、思想、信仰自由箝制打壓，是台灣與國際社會共同關切的議題，人權自由是普世價值，對西藏關懷不應分朝野、黨派、族群、國際。3月10日正值西藏抗暴60週年，陸委會將適時發布聲明聲援西藏。

邱垂正強調，政府長期呼籲中國大陸應以更開放包容思維與作為，妥善處理西藏問題。目前正值中國大陸「兩會」期間，希望中共在擘劃未來工作重點時，不要活在自己的世界及宣傳術語裡，應該正視西藏人民疾苦，保障西藏人民應有權利。

對於達賴來台的議題，邱垂正表示，達賴喇嘛是舉世敬重的宗教領袖，在台灣也有不少信眾希望他再度來台弘法，但截至目前沒有接到相關來台申請。政府有一套處理相關交流活動的申請許可機制，若接到相關申請將由主管機關依規定處理。

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