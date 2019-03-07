聲援西藏抗暴60週年 羅文嘉歡迎達賴來台

2019-03-07 13:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「Free Tibet」、「中國軍隊滾出西藏」！今年3月10日是圖博（西藏）抗暴60週年，在台藏人團體和支持西藏議題的社團將在當日舉辦遊行，呼籲全世界不要忘記西藏苦難，今天包括民進黨、時代力量、社民黨都派代表出席表達力挺。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁（Tashi Tsering）表示，1951年中國強迫簽署17條和平協議，之後卻打壓西藏文化、宗教，殺掉120萬藏人，拜託台灣政府，跟中國任何談判要小心，不要忘記西藏的歷史還有香港的狀況，他現在有台灣國民身分，不想再當第二次難民。民進黨秘書長羅文嘉也表示，「歡迎達賴喇嘛能夠來台灣，他有權利、自由到任何他想要去的地方，甚至是回到他的故鄉」。

藏人團體今天在立法院外召開記者會，呼籲台灣各界能站出來挺西藏、挺人權。出席記者會的包括民進黨秘書長羅文嘉、時代力量立委林昶佐、社民黨台北市議員苗博雅以及多名民進黨、時代力量的立委與市議員。在場人一起呼口號「Free Tibet」、「中國軍隊滾出西藏」、「西藏要自由」、「西藏是西藏人的」、「達賴喇嘛要回家」。

札西慈仁表示，他是西藏流亡印度藏人，卻從來沒有去過自己國家，1951年中國強迫簽署17條和平協議，那時候中國打壓西藏文化宗教，殺120萬藏人，協議裡面提到說會保留西藏文化、文字、宗教，保留達賴喇嘛的職位，簽完之後不到10年，達賴喇嘛和8萬藏人流浪到印度，拜託台灣政府，跟中國任何談判要小心，不要忘記西藏的歷史還有香港的狀況，他現在有台灣國民（身份），他不想當第二次難民。

在台西藏人福利協會代表丹增南達（Tenzin Namdak）表示，感謝台灣政府和台灣人民，今年是中國入侵打壓西藏文化，虐待西藏人民60年的時刻，希望未來大家能一起努力。

目前擔任台灣國會西藏連線理事長的林昶佐說，現在雖然還沒辦法完成難民法立法，但希望可以用立委身份幫助這些跟台灣一樣也受到中國打壓的藏人朋友，西藏抗暴遊行已經舉辦十幾年了，願意聲援西藏的人越來越多，今年陣容會更強大，期待達賴喇嘛可以儘快來訪台灣。

民進黨秘書長羅文嘉指出，60年前3月份，中共政權把和平協議撕毀，軍隊開進西藏，造成120萬西藏人非自然死亡，6千多座西藏傳統寺廟被摧毀，造成無數西藏朋友流亡全世界，這樣的六十週年活動，全世界都在圖博日支持圖博人掙取自由，台灣人當然要表達立場。台灣同樣面對來自中國威脅，希望全世界人對台灣表達支持，如何不對西藏表達支持，自由民主人權是普世價值，沒有模糊空間，這是民進黨應該做的。民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬、國際部主任林靜儀、民進黨市議員吳沛憶也都出席力挺。

媒體詢問羅文嘉，對於達賴喇嘛訪台的態度如何？羅文嘉說，民進黨的基本立場一直沒有改變過，十年前曾很熱烈的參與50週年抗暴紀念活動。那一年他有到信義計畫區參加一場演唱會，黨的立場沒有改變，只是每一年參與的活動狀況會不一樣。歡迎達賴喇嘛能夠來台灣，他有權利、自由到任何他想要去的地方，甚至是回到他的故鄉。

札西慈仁也指出，民進黨從2001年到現在都不斷地幫助西藏朋友，現在雖然還沒通過難民法，但他與其他125個藏人也拿到台灣的身份證，民進黨在各式各樣都給他們幫忙。

社民黨代表、台北市議員苗博雅表示，在台灣，中國國民黨不斷宣誓中華民國對中國大陸還是有主權，但對中國大陸土地上的西藏人權壓迫事件，國民黨一聲都不敢批評，這是很可笑的。今天出席的政黨，可能在一些政策議題上有歧見，但都對民主、法治、自由有堅持，所以一起聚在這邊向中國極權、獨裁說「不」。這不只是為了藏人朋友，更重要的是為台灣自己，台灣西藏香港新疆，位在中國極權政府邊陲，時時刻刻受到中國威脅，只要弱者可以團結起來，彼此相信，命運一定可以被改變。

苗博雅進一步說，藏人與中國簽署和平協議後，被中共片面撕毀，之後遭到的命運是台灣人難以想像的，台灣也正面臨中國共產黨，還有中共代理人中國國民黨，用糖衣包著的和平協議誘惑台灣人，台灣人此時更應該站出來支持西藏。「弱者千萬不要相信壓迫我們的人，我們要相信同樣被壓迫的人」。

今年西藏抗暴遊行將於3月10日下午1點起，從228公園旁的台灣博物館大門集合、出發，繞行館前路、北平西路、台北車站、長安西路、重慶北路、成都路、中華路，最後在西本願寺集合。多個支持西藏團體也會在西本願寺擺攤，舉行「布達拉廣場」活動。

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「310西藏抗暴日60週年浩劫一甲子 西 藏要自由」遊行行前記者會，西藏台灣人權連線理事長札西慈仁（中）、在台西藏人福利協會會長丹增南達（右）、西藏青年會台灣分會主席羅桑才旺（右二）、民進黨秘書長羅文嘉（左二）、時代力量立委林昶佐（左三）、民進黨立委鄭運鵬（左）等出席，共同呼籲莫忘西藏苦難、看見圖博浩劫，一起站出來相挺。（記者簡榮豐攝）

「310西藏抗暴日60週年浩劫一甲子 西 藏要自由」遊行行前記者會，在台西藏人福利協會會長丹增南達（右）、西藏青年會台灣分會主席羅桑才旺（左）出席，共同呼籲莫忘西藏苦難、看見圖博浩劫，一起站出來相挺。（記者簡榮豐攝）

民進黨秘書長羅文嘉（右）7日出席「310西藏抗暴日60週年、浩劫一甲子西藏要自由」遊行行前記者會，拿出圖卡表達民進黨在民主及人權的立場。（記者簡榮豐攝）

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