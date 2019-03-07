黑函滿天飛 「挺柯大將」北市家長會總會長被爆關說教育局

2019-03-07 16:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局近日黑函滿天飛，連日來有多家媒體收到數封未署名的信件，指控教育局從局長到科室主管濫用人事權、職場霸凌，今日最新一封未署名信件更爆料，「挺柯大將」台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州告訴教育局，松山高中籃球隊需要經費，局長曾燦金立刻奉上100萬，內容直指，「原來在台北市，只要你認識市長、認識局長，不費吹灰之力就能有100萬入袋！」

對此，曾燦金表示，教育局本來就有編列預算補助學校改善運動設施設備，編列購置單價超過1萬，且耐用年限2年以上的設備，以100萬為限；教育局今年預算3365萬元，77校提出申請，補助75校，2校是因為是工程，不是運動設施設備，所以沒有，要用工程科的。

曾燦金表示，松山高中去年12月就有提出計畫，申請「（可調式）籃球架更新工程」，更換4座籃球架、每座25萬元，這是既定程序，民族國中約85萬、中正高中約70萬，曾說，寫黑函的人可能不太熟整個流程。

謝俊州不滿表示，根本是亂講的，強調他本來就是家長會長總會長，接到各校陳情、居中協調，是12年來身為家長會長都要做的事，當初他姪子是松山高中畢業生，說學校很多設備都很老舊，教練都一個人孤零零訓練冠軍隊伍，可否請他幫忙，說明設備老舊狀況，應該汰換就汰換，因此他們跟秘書聯絡，讓局長跟體衛科去看看，這樣應該沒有關說吧？

謝俊州說，本來局長2月26日要訪視，因公又改到昨天，就這樣而已，這有什麼關說，確實學校4個籃球訓練框，都已經破了，學生還拿膠棉黏起來，重訓器材30年沒有換過，承辦人看見地方有這個需求，按照公文呈報，編列費用，哪有關說問題，這是身為家長團體總會長該做的事。

有媒體今日接獲未署名的信件，標題為「家長會長的一通電話，北市教育局主動奉上100萬？」內容指出，HBL常勝軍松山高中今年意外跌出前4強，依照柯市長對台北市什麼都應該第一名的標準與邏輯來看 ，教育局應該深刻檢討，為何在HBL賽事，松山高中不僅未獲得第一，是平時給予的資源不夠？還是學校設施老舊?為何台北市今年晉級四強的，唯有北一女一校？

信件還指出，謝俊州找教育局長關說，憑藉與柯市長的好交情當靠山，讓松山高中不用經過競爭計畫申請，不用透過正常行政程序，不用經過市議會通過預算，就能憑空獲得教育局雙手奉上的100萬，其他體育班學校苦哈哈的排隊，循規蹈矩的寫計畫，提申請，努力爭取外部資源，邀贊助，師生義賣，籌措比賽經費，才能逐年更新用品裝備，湊合湊合著用。

信件指出，「大家今天才發現，原來在台北市，學校有多努力不重要，只要你認識市長、認識局長，不費吹灰之力，就能有100萬入袋任你花」、「柯市長不查查這100萬怎麼入學校?用什麼名義入學校?之後又將怎麼使用嗎?」

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