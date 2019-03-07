農委會日本參展2天狂簽合約 網友讚：根本打趴韓國瑜

2019-03-07 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕農委會率台灣隊到日本最大東京國際食品展參展，繼昨（6日）天簽下近5億元訂單、賣出10000公噸香蕉後，主委陳吉仲今天更見證其中2家水產公司簽約，開展2天共爭取到6000萬美元（約18億元新台幣）的水產訂單。消息傳出讓國人振奮，網友也大讚「這才是真正的貨賣的出去台灣發大財！」

農委會昨天見證台灣香蕉輸出日本的合作儀式，共賣出價值5.5億元到日本，包括旗山果菜運銷合作社與日本Wismettac食品簽訂為期3年、總量達9000公噸、價值台幣4.3億元的台灣香蕉採購合約，以及台農發與日本船昌公司簽署合作意向書，採購價值約台幣1.2億元、1000公噸的台灣烏龍蕉。

除上述好消息，陳吉仲稍早也在臉書指出，在昨日成功外銷香蕉的佳績後，今早輪到台灣水產品發威，包括台灣文鯕水產公司與日本UTIC公司簽訂鮪魚採購訂單，以及台灣宏益冷凍公司與日本Ras Super Fries公司簽訂台灣鯛、櫻花蝦及鱸魚的採購合約在內，總共20家台灣水產業者在「開展後2天內已爭取到約18億元新台幣的訂單」。

陳吉仲也提到，蜜棗、胡蘿蔔、冷凍釋迦、花生等業者也取得大量訂單，成績令人振奮，顯見台灣優質農產品深受日本與各國消費者的喜愛。網友見狀紛紛大讚「這才是真正的貨賣的出去台灣發大財！」、「這才是真正賣菜郎！」、「不必靠中國，我們也可以外銷水果」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」也分享該貼文並大讚「農委會昨天簽香蕉，今天簽水產啦！」更大酸「韓粉崩潰，整天罵政府不會做事不會照顧農漁民，成績拿出來你們要不要說兩句?」網友則酸說「你們這樣讓高雄市長很難堪欸！他才簽一億的訂單而已」、「農委會根本打趴韓國瑜」、「統媒又要說韓流發威嗎 哈哈哈笑死」。

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