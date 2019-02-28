遭韓國瑜批潑墨汁 陳吉仲：邀請地方政府加入農產外銷平台

2019-02-28 20:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜又以比喻的方式，批評農委會主委陳吉仲「潑墨汁」、「水準差」，陳吉仲今天（28日）回應，從頭到尾都是鼓勵大家一起把農產品賣出去，他也很高興韓市長一起努力，更要邀請所有地方縣市政府都加入農產外銷平台，中央地方通力合作。

韓國瑜今天又直指陳吉仲「在國內的這些小打小鬧，好像新娘子結婚一樣，穿了一套白紗禮服，硬要給人家潑一點墨汁，水準很差，一點意思都沒有。」

對於陳吉仲指韓國瑜在新加坡的訂單是既有通路只是講實話，韓國瑜也回擊說：「他講實話的時候，我講的是虛話嗎？」

陳吉仲今天說，從來沒有講負面的話，都是正面肯定，從頭到尾都是鼓勵大家一起把農產品賣出去，很高興韓市長把農產品賣出去，沒有所謂的口出惡言。

陳吉仲指出，任何團體、外銷業者或地方政府縣市首長，只要願意幫忙把農產品外銷賣出去，協助擴大既有通路，或拿到新的訂單，農委會都樂觀其成，怎麼可能會去說負面的話？農委會不只是會鼓勵，還會有具體行動支持，邀請各縣市政府一起加入農產外銷平台，中央和地方齊心協力，通力合作，一起打拚，讓農產品外銷今年再增加10％。

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