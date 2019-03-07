立委補選若丟三重、台南 卓榮泰：將辭職為敗選負責

2019-03-07 09:04

余天：若選輸，他要退出政壇

〔記者陳心瑜／新北報導〕3月16日立法委員補選，民進黨新北市第三選區（三重）立委補選候選人余天，今天上午和民進黨主席卓榮泰接受「蔻蔻早餐」廣播專訪。卓榮泰說，立委補選，新北三重、台南兩席都很重要，不容打折，如果選輸，卓榮泰說，「韓流來襲，我就不如歸去」，表態將辭職為敗選負責；余天則說，若選輸，他要退出政壇。

卓榮泰說，補選選情都在預測當中，國民黨一定會有「趁勝追擊」的想法，如果他沒辦法在這兩個多月，恢復大家信心，取得立委補選勝選，「韓流來襲，我就不如歸去」。

卓榮泰說，面對韓流，他的工作是累積人氣、抗拒壞天氣，才能接地氣。

主持人周玉蔻詢問，立委補選是否變成新北市長朱立倫博大位第一役？面對對手頻頻請出藍營大咖，比較怕前總統馬英九、朱立倫還是高雄市長韓國瑜？余天笑說，「我當然比較怕韓流，只能更加勤走基層」。

余天說，對手已經有很多大咖輪番站台，韓國瑜、朱立倫、馬英九都來了，自己目前有蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦來站台，3月10日將有大型造勢，蔡英文總統在選前之夜也會來催票。

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