馬斯克SpaceX火箭技術 被爆來自台灣傾囊相授

2019-03-06 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）先前成功發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）往火星飛去，台灣名嘴出示證據爆料，馬斯克「做那麼多火箭是台灣教的」。

前《新新聞》副總編輯黃創夏4日在《三立電視台》「鄭知道了」政論節目中，拿出台灣「福衛五號」與太空探索科技公司「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭的模型合影，能見到火箭上印有台灣國旗，在頂部還漆有「臺灣」字樣；他解釋，馬斯克最初在發展火箭科技時，被美國太空總署（NASA）看輕，美方認為「我們是國家之力，你一個小老百姓怎麼做得來？」

黃創夏指出，馬斯克就此轉而向台灣國家太空中心與中山科學研究院請益，雙方多次密切交流，後來馬斯克回到美國成功打造出火箭，「是台灣教的」，也因此後來我方欲發射「福衛五號」衛星，與馬斯克簽約2300萬美元（約台幣7億915萬元），馬斯克就算賠掉1400萬美元（約台幣4億3165元）的成本價，也要替台灣做「VIP」服務，專門發射該衛星上太空。

節目片段播出後，立刻引發中國官媒《環球網》質疑，若台灣具有發射火箭的技術，為何還要請美國公司幫忙？報導被轉貼至台灣臉書後，立刻引發網友們群起訕笑「中國5G那麼厲害自己用就好了啊」、「華為別賣出國，留在家裡自己用」、「看來中國永遠不懂什麼是機會成本。」

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